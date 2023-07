14 photos de Tessa Gourin, la fille illégitime de Jack Nicholson

Dernièrement, on parle beaucoup de népotisme, à la suite de la publication d’un long dossier exposant le lien de famille entre des vedettes et leurs parents connus, par le New York Magazine.

• À lire aussi: Une vieille vidéo de Margot Robbie refait surface et ça prouve qu’elle est définitivement la nouvelle coqueluche d’Hollywood

On a même créé l’expression «nepo baby» pour désigner ces personnes, comme si c'était un phénomène récent.

Par contre, ce ne sont pas tous les enfants de vedettes qui bénéficient du même privilège.

Dans un texte publié dans Newsweek, Tessa Gourin raconte à quel point ça a été difficile pour elle d’être la fille de Jack Nicholson, en essayant de percer dans le métier d’actrice.

La jeune femme raconte qu’elle ne voyait qu’occasionnellement son père, malgré le fait qu’il l’ait aidée financièrement, mais que depuis un certain temps, elle n’a plus contacts avec l’homme de 86 ans.

Cependant, juste à regarder la jeune femme, on peut reconnaitre les traits de son célèbre géniteur.

Aussi sur le Sac de chips: