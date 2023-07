Voilà qui risque de faire lever quelques sourcils chez les spécialistes de l'addiction : Kristen Bell laisse sa fille de 10 ans boire de la bière sans alcool.

L'actrice de Forgetting Sarah Marshall a partagé l'anecdote «folle» lors d'une récente apparition dans The Kelly Clarkson Show.

• À lire aussi: Emmanuel Macron cale une Corona et ses opposants n'aiment pas ça

La vedette de 43 ans a affirmé que sa fille aînée, Lincoln, 10 ans, qu'elle élève avec son mari Dax Shepard, apprécie parfois une boisson non alcoolisée car cela lui rappelle le temps passé avec son père lorsqu'elle était bébé.

«C'est un toxicomane en rémission, mais il aime la bière sans alcool, alors il en ouvrait une, il avait (notre fille aînée) sur sa poitrine, et nous marchions et regardions le coucher du soleil, a-t-elle raconté. En tant que bébé, elle piaffait, et parfois elle suçait le goulot. Donc, je pense que ça lui rappelle quelque chose de spécial, quelque chose lié à papa, quelque chose de familial.»

Alors qu'elle a précisé que toutes les bières consommées par son mari ne contenaient «pas d'alcool», elle a reconnu que cela pouvait devenir gênant dans les restaurants.

• À lire aussi: Un conservateur américain lance une bière anti-woke et sa pub a l’air d’une parodie

«Nous sommes allés dans des restaurants où elle a dit: "Vous avez de la bière sans alcool?" Et je répond "Peut-être que nous gardons ça pour la maison". Mais ensuite, je me dis aussi: "Ils peuvent me juger s'ils le veulent, je ne fais rien de mal. C'est leur problème."»

Le couple, marié depuis 2013, n'a jamais hésité à parler à ses enfants des luttes passées de Dax Shepard contre la dépendance.

En février, la star de La Reine des neiges a déclaré à Real Simple qu'elle «détestait le mot "tabou"» et pensait «qu'il ne devrait y avoir aucun sujet dont les gens ne peuvent pas parler».

Kristen Bell et Dax Shepard ont également une fille de huit ans nommée Delta.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s