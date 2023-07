[VOX POP] On a sondé les Montréalais pour savoir quel type de festivalier ils sont

L’été est à nos portes et l’équipe du Sac de chips a voulu en savoir plus sur les habitudes des résidents de la métropole lors des grands festivals !

En collaboration avec vitaminwater, notre reporter-voxpopeur étoile Adam Bourbonnière a sillonné la faune bigarrée du parc La Fontaine à la recherche d’humains colorés, prêts à dévoiler leurs secrets de festivaliers.

On a, entre autres, pu vérifier comment s’arriment les personnalités de ces Montréalais qui aiment nourrir chaque version d'eux-mêmes aux délicieuses (et hydratantes !) saveurs de vitaminwater.

[Voyez notre voxpop diapré dans la vidéo ci-dessus !]

Que ce soit la xxx et ses trois antioxydants, l’essentiel et sa saveur d’orange, la multi-v enrichie de 8 vitamines et nutriments ou la xoxox sans sucre et avec antioxidants, on a su déterminer avec brio quelle saveur de vitaminwater était la plus adaptée pour chacun des types de festivaliers que nous avons rencontrés.

Mais peu importe leur façon de nourrir l'expression d'eux-mêmes, ces passionnés de musique aux personnalités aussi éloignées les unes des autres que les couleurs du spectre chromatique ont cependant ceci en commun : ils partagent un amour incommensurable pour les bons moments entre amis... et pour une hydratation de qualité !

Bon été et bons festivals à tous !