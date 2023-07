Un client de Costco dévoile les articles qui coûtent plus cher qu'avant

La hausse du prix des aliments touche tous les détaillants en alimentation, et même Costco, où l’achat de produit en format plus gros permet généralement de faire des économies.

Un client américain de Costco a publié une vidéo dans laquelle il met en lumière les augmentations de prix qu’il a constatées dans un magasin-entrepôt américain.

La vidéo a été publiée par @sidemoneytom sur TikTok, et montre les articles qu’il a décidé de ne plus acheter parce qu’ils coûtent beaucoup plus cher.

Premier item sur la liste: les pommes de terre rissolées «Idaho Spuds.» Selon le créateur de contenu, même s’il disait «adorer» acheter ce produit lorsqu’il était à 5,49$, ce n’est plus le cas, maintenant qu’il est à 8,99$.

capture d'écran tirée du compte TikTok de @sidemoneytom

Le deuxième produit qu’il présente est la casserole de lentilles «Organic Madras Lentils». Si le prix de détail était de 6,99$ autrefois, il est désormais affiché à 15,99$.

capture d'écran tirée du compte TikTok de @sidemoneytom

capture d'écran tirée du compte TikTok de @sidemoneytom

Troisième produit sur sa liste, l’huile à moteur. S’il avait l’habitude de la payer 30$, il doit désormais débourser 43,49$ pour le même produit et la même quantité.

Il montre ensuite les croustilles tortilla. S’il les aimait à 2,79$, il doit maintenant payer 5,69$ pour le produit.

Finalement, le client de Costco termine sa vidéo en disant que le fameux poulet grillé reste malgré toutes les hausses une «valeur sûre».

Sa vidéo a été visionnée près de 80 000 fois sur TikTok, et les nombreux internautes qui commentaient disaient avoir aussi été témoins de hausses de prix faramineuses.

«Je ne savais pas que l'huile avait autant augmenté. C'était 8 $ - 9 $. Je ne sais pas pourquoi je viens de renouveler mon adhésion», écrit un internaute.

«Cela n'a aucun sens, nous ne payons plus pour les économies», a commenté une autre personne.

«J'ai fait des emplettes chez Costco deux fois cette année jusqu'à présent. L'année dernière, j’y allais chaque mois», a déclaré un autre internaute.

