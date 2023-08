Drake: une femme qui a perdu près de 200 livres lui a lancé ses anciennes bobettes

Une admiratrice du rappeur torontois Drake a pris les grands moyens pour attirer l’attention de son chanteur favori.



La TikTokeuse Stephanie Valentine a perdu 175 livres au cours de la dernière année et demie.

• À lire aussi: Elle lance son soutien-gorge sur Drake et reçoit une offre de Playboy

• À lire aussi: Drake interrompt son concert après la chute d’un homme du balcon

Pour célébrer cet exploit corporel hors du commun, celle qui dit se sentir plus «confiante» que jamais s’est payé de très bonnes places pour un récent concert de l’interprète de Hotline Bling à New York.



Mais assister au spectacle de Drake n’était pas le seul but de celle qui compte 1,8 millions d’abonnés sur TikTok.



Elle espérait aussi secrètement lui offrir un petit cadeau: des sous-vêtements de la même taille qu’elle portait lorsqu’elle vivait dans un corps gros.



Dans une vidéo TikTok intitulée Drake a touché à mes bobettes maintenant vue par plus de 1,6 millions de personnes, on peut la voir préparer son présent.



Elle utilise un fer à repasser pour fabriquer le message «Drake aime ses filles BBW [Big Beautiful Woman, un terme désignant une femme de très forte corpulence], avant de se rendre dans la Grosse Pomme pour garrocher ses petites grosses culottes au Champagne Papi.

• À lire aussi: L’énorme manoir d'architecte du fondateur de Canadian Tire est à vendre pour 28 M$ et les photos sont très rétro



Ce dernier a bel et bien cueilli l’offrande, avant de déplier les bobettes et de les montrer à la foule.



Il est décidément à la mode de lancer des sous-vêtements à Drake ces temps-ci, et de façon générale, des objets à des artistes sur scène.



Mais on vous déconseille de le faire: c’est mal.

Dans une vidéo de suivi, la lanceuse de bobettes a expliqué pourquoi elle avait posé ce geste:



«​​Alors, j'ai perdu 175 livres, et cette année, j'ai dit: "Je vais vivre des concerts", car avant, je ne rentrais pas dans le siège de la salle de concert. Quand je restais debout toute la soirée, mes genoux, mes chevilles et toute ma jambe me faisaient mal pendant une semaine, et je détestais les concerts à cause de ça», a-t-elle dit.

«Alors cette année, je me suis assise dans les 200, les 300, les 100, je me suis assise dans la première rangée, le siège un, puis le sol, pour vraiment vivre un concert.»

• À lire aussi: 13 célébrités vraiment exigeantes qui ont des demandes de tournée qui n'ont pas de bon sens

«Si je devais aller dans la première rangée lors d'un concert de Drake, je devais lui jeter absolument mon soutien-gorge et ma culotte.»

«Et je sais qu’il y a eu des gens qui ont dit ‘Ugh, dégoûtant’, mais vous savez quoi, je me sens tellement libérée, je me sens tellement libre et je me sens tellement confiante.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s