Michel Jean de LCN et Pascale Wilhelmy se querellent sur Facebook et les couteaux volent bas

Il y a quelques semaines, une altercation animée a éclaté entre les animateurs Michel Jean et Denis Lévesque à la suite de l'annonce d'un projet de balado indépendant de Lévesque, qui comprendra pas moins de 120 épisodes par année.

En effet, l’ancien animateur de la populaire émission de fin de soirée éponyme a choisi de collaborer avec Serge Fortin, l’ancien vice-président à l'information du Groupe TVA, qui avait été renvoyé après des allégations de harcèlement psychologique, et dont les dénonciations avaient grandement été médiatisées.

Au moment de son dévoilement, cette collaboration a suscité des avis divergents, notamment celui de Michel Jean, animateur à LCN et auteur, qui a lui-même été victime des comportements toxiques de l'ancien vice-président. Sur les réseaux sociaux, il avait écrit ceci:

«Très déçu de voir Dénis Lévesques s’associer à une personne renvoyée de TVA à la suite de très nombreuses plaintes de harcèlement psychologique. On pense connaître les gens...»

En juin dernier, après cette prise de bec entre les deux animateurs, Michel Jean a critiqué publiquement le dernier roman de Pascale Wilhelmy, conjointe de Denis Lévesque depuis de nombreuses années, estimant que «le récit s'essouffle vite» et que «l'écriture est sans éclat».

L’autrice et chroniqueuse a pris cette critique personnellement et la semaine dernière, elle a rédigé une publication sur sa page Facebook. Dans celle-ci, Wilhelmy avance que ladite critique résultait d'une vengeance en lien avec la décision controversée de son conjoint de travailler avec Fortin.

En réponse, l'animateur de LCN a à son tour répliqué par l’entremise d’une longue publication, détaillant les sévices qu'il avait subis de la part de son ancien patron, tout en assurant que sa critique n'était en aucun cas motivée par la vengeance.

Ce à quoi Pascale Wilhelmy a répondu ceci :

«Fais-moi rire [...] Et oui, on croit connaître les gens... »

Pour un condensé détaillé de leur altercation, glissez ci-dessous:

La critique deux étoiles sur Goodreads (un réseau social axé sur la littérature) de Michel Jean quant au roman Post-it, de Pascale Wilhelmy:

«La prémisse est prometteuse, mais le récit s'essouffle vite. On ne croit pas à l'histoire, à cette mère qui laisse ses enfants seuls pendant qu'elle va se faire enlever un poumon cancéreux, à ce petit garçon plus mature que les adultes, à ce voisin qui apparaît à la fin du récit et se découvre par miracle une fibre paternelle improbable. Bref... Et puis, il faut bien admettre que l'écriture est sans éclat.»

La réponse de l’autrice à la suite de la critique et des deux étoiles laissées:

«Deux étoiles pour mon roman. Une critique publiée par Michel Jean que j’ai toujours respecté et dont j’ai toujours souligné les succès. Une critique qui a été écrite au lendemain de la publication d’un article d’Hugo Dumas dans La Presse sur des projets de mon amoureux avec quelqu'un qui ne fait pas l’unanimité. Michel a critiqué, c’est son droit, et a terminé une publication avec ces sages mots «On croit connaître les gens...» Ça tombe bien ces mots-là. En 2023 on devrait éviter de s’en prendre aux femmes de, aux enfants de... Je suis libre et autonome, même si j’encourage mon amoureux dans ses projets. Pas besoin de s’en prendre à moi ou à mon roman. Il m’est précieux et les gens l’aiment. Les critiques aussi.💚 Et pour en revenir à ces deux étoiles, je cherche les mots. Petit. Oui, c’est ce qui me vient à l’esprit. Petit. Tout petit.»

Ce que l’animateur de LCN lui a répondu:

«Chère Pascale, puisque tu m'interpelles je vais répondre. Je vois que tu as modifié ton statut depuis ce matin. Je regarde la capture d'écran de ta première version dans laquelle tu me reprochais ce matin de manquer de solidarité.

Je te cite «Merci à Michel Jean pour sa belle critique. C'est bon la solidarité entre auteurs.» Qu'est-ce que la solidarité pour toi Pascale? Parce que justement, je ne trouve pas que tu fais preuve de beaucoup de solidarité.

Dans la nouvelle version de ton statut, tu dis et je cite: «En 2023 on devrait éviter de s’en prendre aux femmes de, aux enfants de... Je suis libre et autonome même si j’encourage mon amoureux dans ses projets. Pas besoin de s’en prendre à moi ou à mon roman. Il m’est précieux et les gens l’aiment.» Ton conjoint et toi avez décidé de vous associer à une personne qui a été renvoyée de TVA Nouvelles pour son comportement harcelant à l'égard de plusieurs employés. Je dis toi et ton conjoint parce que tu vas travailler à ce projet selon ce que je t'ai entendu dire à la radio. Pascale, tu n'es pas juste la "femme de..." pour reprendre ton expression. S'il te plaît, assume tes décisions.

Cette personne dont tu dis qu'elle ne fait pas l'unanimité a agressé psychologiquement beaucoup de gens, dont moi. Il m'a hurlé après, insulté, diminué, il a lancé son téléphone contre le mur, a puni, boudé etc.... Et ça a duré des années. Plusieurs sont tombés malades, d'autres ont démissionné, beaucoup ont fermé leur gueule pour ne pas perdre un emploi qu'ils aimaient. Je vais toujours être reconnaissant envers la direction de TVA d'avoir écouté ses employés et de l'avoir mis dehors. Puis des employés ont pris leur courage à deux mains et ont dénoncé. Je mets en lien l'article de La Presse qui en parle. Regardez le titre, vous comprendrez.

Cette personne n'a jamais émis de remords. Jamais. Elle ne s'est pas excusée auprès de ses victimes. Et maintenant, en vous associant à lui, quel message crois-tu que cela envoie à tes ex-camarades de travail ? Pascale, des dizaines de personnes encore secouées par ce qu'elles ont vécu des années plus tard, m'ont écrit ou sont venues me voir pour me remercier d'avoir dit ce que j'ai dit. Même des cadres.

Mon message était respectueux et poli. Il exprimait une déception sincère parce que je t'ai toujours estimée ainsi que ton conjoint. Et je maintiens mes propos.

Je n'ai pas écrit cette critique par vengeance comme tu sembles le sous-entendre. J'ai aimé tes deux premiers romans et j'ai dit de belles choses à leur sujet. Sur Goodreads je crois bien aussi. Je le pensais. J'ai moins aimé celui-ci. Avant, c'est vrai, je me serais contenté de rien dire par solidarité. Mais la solidarité, elle va dans les deux sens Pascale, je ne me sens plus obligé d'être solidaire. J'ai écrit ce que je pensais. If you can't stand the heat, get out of the kitchen.

Salutations.»

L’ultime message de Pascale:

«Fais-moi rire. C'est petit. Et de dévoiler le punch, la dernière ligne de mon roman dans cette critique — c'est petit aussi. Et oui, on croit connaître les gens... PS Je n'ai rien modifié à mon message.»

Ces échanges ont suscité de nombreux commentaires de la part des internautes, qui suggéraient surtout aux deux personnalités publiques de se téléphoner pour discuter en privé.

