«Pas mangeables»: MrBeast poursuit la compagnie qui faisait ses hamburgers

Le YouTubeur le plus connu au monde a connu un échec retentissant avec son entreprise de hamburgers.



Celui qui peut se targuer d’avoir 172 millions d’abonnés sur YouTube avait lancé, en 2020, son projet MrBeastBurger.

Il avait cependant dû mettre fin à cette entreprise en juin dernier, après que des hordes de fans se soient plaints de la mauvaise qualité des burgers livrés à domicile par des livreurs UberEats ou DoorDash (par exemple).



Selon ce que rapporte la BBC, le sous-traitant Virtual Dining Concepts (qui fabriquait les burgers de MrBeast dans des cuisines-fantômes) aurait «nui à sa marque et à sa réputation en servant un produit de qualité inférieure».

Jimmy Donaldson (le vrai nom de MrBeast) s’est donc adressé à la justice pour avoir le droit de mettre fin au contrat le liant à Virtual Dining Concepts.



Déposée à New York lundi, la poursuite accuse le sous-traitant de ne pas garantir la qualité des hamburgers, affirmant qu'ils étaient parfois «pas mangeables».

«En conséquence, MrBeast Burger a été perçu comme un reflet trompeur et médiocre de la marque MrBeast», affirme la poursuite, ajoutant que Virtual Dining Concepts «a causé un préjudice matériel et irréparable à la marque MrBeast et à la réputation de MrBeast».



Comme le précise la BBC, l’action en justice stipule également que Donaldson «n’a pas reçu un seul sou» pour le partenariat.



Sur Twitter, MrBeast a expliqué, au moment de la fermeture de son entreprise en juin dernier, qu’il lui était impossible de garantir la qualité du produit.



«Le problème avec Beast Burger, c’est que je ne peux pas garantir la qualité de la commande. Quand on travaille avec d’autres restaurants, c’est malheureusement impossible de la contrôler. Et pour être honnête, j’aime 100 fois mieux Feastables. Faire des collations est super et c’est quelque chose qui me passionne beaucoup plus», écrivait-il.

Feastables est la compagnie de produits alimentaires de Donaldson. Elle produit entre autres ses tablettes de chocolat MrBeast Bars.

