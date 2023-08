Une Américaine bat le record féminin du rot le plus fort au monde

Kimberly Winter de Spotsylvania, en Virginie, est la nouvelle reine du rot.



L’Américaine de 33 ans a réalisé son record le 28 avril dernier, mais ce n’est que dans les derniers jours qu’elle a eu la confirmation qu’il était homologué par le livre Guinness des Records.

Celle qui est connue sous le vocable de @kimycola sur TikTok a émis une éructation faisant osciller l’aiguille du décibelmètre à 107.3 dB, ce qui a été suffisant pour effacer la marque précédente de 107,0 dB, qui appartenait à l’Italienne Elisa Cagnoni depuis 2009.



Son rapport record est donc plus fort qu'un mixeur (70-80 dB), qu’une perceuse électrique portative (90-95 dB) et même que certaines motos à plein régime (100-110 dB) selon le livre Guinness des Records.



«J'ai pris un café glacé et un sandwich petit-déjeuner au Dunkin', et une bière au cas où», a raconté la championne au New York Post quand on lui a demandé quel mets avait engendré un tel vacarme.



Le record masculin de 112,4 dB est quant à lui la propriété de l’Australien Neville Sharp depuis 2021.

