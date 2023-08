Ce nouveau festival à Trois-Rivières va réunir une tonne d’humoristes connus

Qu’est-ce que vous faites durant la fin de semaine de la fête du Travail ? La première édition de TRIP – Festival d’humour de Trois-Rivières, se tiendra du 1er au 3 septembre prochain, et il ne faudra pas manquer ça !

TRIP, c’est un nouveau festival « qui explore l’humour dans toute sa diversité » (ben c’est ça que leur site Web nous dit, en tout cas). Stand-up, drag queens, lutte, théâtre, chanson, cirque... plusieurs activités sont organisées au centre-ville de Trois-Rivières pour mettre de l’avant la relève et les grands noms de l’humour.

TRIP veut déstabiliser les spectateurs avec une programmation qui ratisse large et qui mélange les genres pour faire découvrir à tout le monde une expérience inclusive et surprenante.

Deux galas « sur la coche »

Courtoisie : TRIP – Festival d’humour de Trois-Rivières

Deux grosses soirées sont attendues au festival : ce sont les galas du vendredi et du samedi, qui auront lieu à l’Amphithéâtre Cogeco.

Celui du 1er septembre accueillera sur scène Pierre-Yves Roy-Desmarais à l’animation. Du côté des invités, c’est Adib Alkhalidey, Michel Barrette, Korine Côté et André-Philippe Gagnon qui le rejoindront pour cette soirée qui promet imitations prodigieuses, numéros cinglants et histoires loufoques.

Le 2 septembre, c’est Mehdi Bousaidan qui assurera l’animation du deuxième gala ! Cette fois, les humoristes Louis-José Houde, Neev et Arnaud Soly seront de la partie pour une soirée totalement stand-up.

D’autres shows capotés à mettre sur votre liste

Courtoisie : TRIP – Festival d’humour de Trois-Rivières

Parmi les autres activités et spectacles à noter à son « agenda de fun », on note les podcasts enregistrés devant public, comme Le 5 à 7 podcast avec Rose-Marie Santerre et Jessica Roux (1er septembre à 17 h) et le balado Sexe Oral, avec Joanie Grenier et Lysandre Nadeau qui recevront Christine Morency, comme l'une des invité.e.s surprises (3 septembre à 20h30). Le fameux podcast COUPLE OUVERT de Thomas Levac et Stéphanie Vandelay sera aussi sur scène, mais il affiche déjà complet !

Un autre spectacle à ne pas manquer est celui de Surtout Anas qui met en vedette le trio d’humoristes : Anas Hassouna, Charles Brunet et Oussama Fares. Les meilleurs amis de longue date présenteront leurs meilleurs numéros solos, en plus de quelques sketchs qui risquent de vous faire tordre de rire.

Des spectacles audacieux seront aussi présentés durant ce week-end de fou. On a vraiment hâte de voir le show de lutte du 3 septembre à 14 h qui opposera la NSPW de Québec (North Shore Pro Wrestling) à la FCL de Shawinigan (Fédération canadienne de lutte), le tout animé par nul autre que Charles-Antoine Des Granges.

Le Gong Show, un open-mic dans l’esprit du roast, demandera à des humoristes de faire rire le public et les juges. Le concept est simple, mais chien : à tout moment, les juges peuvent mettre fin à la prestation de l’humoriste s’ils jugent que le numéro n’est pas à la hauteur. Ça se passe le 1er septembre à 23 h.

On nous annonce aussi un match d’impro, un show totalement queer animé par Joëlle Prud’homme avec des invités comme la drag queen Mona de Grenoble et deux pièces de théâtre survoltées conçues pour ceux et celles qui aiment plus YouTube que, disons, Shakespeare.

Dans une volonté d’accessibilité, l’évènement offrira aussi une programmation gratuite, qui sera dévoilée à la mi-août. On a hâte !

Rendez-vous sur le site Web de TRIP pour acheter vos billets pour le premier festival d’humour de Trois-Rivières, qui aura lieu du 1er au 3 septembre prochain.