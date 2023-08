Kanye West et François Lambert sont à Florence, en Italie, mais Kanye West est nu-pieds

«Rum-dum-dum-wa-la-do. C'est le temps des vacances!»

-Pierre Lalonde



Dans son immense succès interplanétaire de 1964, l’inoubliable animateur de Jeunesse d’aujourd’hui précisait, immédiatement après le refrain: «C'est le temps des vacances, nous avons gradué.»

Dans le cas de Kanye West, c’est le succès de son album Graduation, paru en 2007, qui est venu confirmer le statut de méga-star mondiale auquel aspirait le rappeur et producteur acclamé par la communauté hip-hop depuis ses débuts.

En ce qui concerne François Lambert, on est plus ou moins certains du moment où il a enfilé la toge noire et l’étrange chapeau, mais on se souvient que c’est assurément sa participation à l’émission Dans l’oeil du dragon qui lui a donné la piqûre pour la vie publique.

Et aujourd’hui, croyez-le ou non, mais les deux vedettes d’envergure différente profitent des douceurs de la vie estivale dans le berceau de la Renaissance, la ville italienne de Florence.

On le sait parce que Page Six a publié le meilleur article de la semaine, c’est-à-dire celui où l’on voit le plus grand génie musical du XXIe siècle devenu crackpot sortir d’un VUS accompagné de sa nouvelle épouse (qui ressemble comme deux gouttes d’eau à son ancienne épouse) pour aller manger, NU-PIEDS, dans un restaurant haut de gamme.

Kanye West’s ‘wife’ Bianca Censori goes barefoot, nearly busts out of bikini top in Italy with rapper https://t.co/PYFLv7Kj7i pic.twitter.com/a1ddIyqMEi — Page Six (@PageSix) August 2, 2023

On aimerait vraiment publier les photos ici, mais elles doivent coûter quelques dizaines de milliers de dollars, qu’on n’a pas pantoute, étant donné les circonstances que vous connaissez. (Coucou Meta!)

Le meilleur moment de la saga Kanye-Nu-Pieds-Au-Restaurant-Fancy est sans doute la série de photos où un serveur amène des pantoufles d’hôtel au compositeur du chef-d’oeuvre 808s and Heartbreak, chaussettes qu’il acceptera avec un sourire, mais qu’il ne portera pas.

Notre hommes d’affaires devenu acériculteur passionné de douches froides et de conflits en ligne François Lambert n’est pas en reste.

Sur Instagram, on a pu le voir, lui aussi dans la capitale de la Toscane, se commander pas un mais deux (2!) verres de vin par une curieuse ouverture dans un mur.



«À Florence, il est possible de se commander un verre de vin directement d’une petite fenêtre», écrit Lambert en vignette de sa publication.



Ce qui est un peu comique, c’est qu’on peut l’entendre dire «DOS!» pour signifier qu’il veut un deuxième verre de vin.



Or, en italien, le mot «deux» se dit «due», prononcé «douè».



«Dos», c’est en espagnol.

On le sait, les langues des vieux pays, c’est mélangeant. Heureusement, tous ces gens-là utilisent la même monnaie, sauf les têtes de cochon de Suisses.



Bref, tout ça pour dire que Kanye West et François Lambert étaient dans la même ville au même moment.

Rien n’indique qu’ils se sont croisés.

Et rien n’indique, non plus, que François Lambert portait des chaussures et/ou des bas.



«C'est le temps des vacances, partons tous les deux

C'est le temps des romances, oublie si tu veux

Oui, j'avoue que j'ai eu tort, redonne-moi tout ton amour

Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours»

