Un Américain réagit à des choses que les Québécois disent et c’est quand même sympathique

La langue de chez nous est dans beaucoup de bouches par les temps qui courent.



Elle a notamment été dans la bouche du YouTubeur Tyler Bucket qui se spécialise dans les vidéos de réactions à propos du Canada et du Québec.

Il a trouvé son créneau et il l’exploite à fond.



Dans une de ses vidéos les plus récentes, on peut le voir réagir à la vidéo «8 things Québécois People Say» (8 choses que les Québécois disent) publiée par Mark Hachem il y a 5 ans.

D’entrée de jeu, Tyler Bucket se dit intéressé par la culture québécoise et il reconnaît qu’il s’agit d’une culture unique, qui est tout à fait différente de la culture canadienne-anglaise.

On peut donc tout de suite oublier les stéréotypes désagréables auxquels on est trop souvent confrontés.

Dans le reste de la vidéo, il se montre étonné, stupéfait, ébahi, flabbergasté par les étranges tournures que peut prendre la langue de Michel Tremblay.



Avec une belle candeur, il découvre les «Aweille!», «Là, là..», «sua coche» et autres expressions créatives basées sur des mots d’église.

Ça dure un peu moins de 15 minutes et c’est assez sympathique.

Ça fait surtout changement de ce trublion et de cette gourde.

