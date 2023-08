Un maire célèbre la fête des Pères en embauchant des strip-teaseuses et, comme il fallait s’y attendre, cela cause scandale

Dans la catégorie «Pire mauvaise idée», le gagnant est Manuel Ángel Villalobos, maire de Huehuetán, au Mexique.



Le maire Villalobos a, en effet, jugé bon d’organiser un événement mémorable pour la fête des Pères: un spectacle d’effeuilleuses à l’intention des citoyens de sa ville.

Une affiche publiée en ligne dans les jours précédant la célébration invitait les citoyens de Huehuetán, dans l’État du Chiapas, à un événement spécial devant se tenir le 17 juin à l’auditorium municipal.



On promettait «un spectacle, des surprises et des cadeaux» et il était mentionné, en lettres rouges, que «les enfants et les femmes» n’étaient pas invités.

L'affiche de l'événement

Au final, selon les images qui ont filtré sur les réseaux sociaux, il semble que des femmes se soient quand même infiltrées à la fête, mais cela n’a pas empêché les vedettes de la soirée de se donner en spectacle.

Des hommes courageux (et probablement non-accompagnés) se sont même couchés au sol pour voir le spectacle de plus près.



«Nous condamnons fermement que lors de l'événement de la fête des Pères parrainé par le conseil municipal de Huehuetán et le DIF municipal, un spectacle de danseuses aux poses et danses sexuellement suggestives ait été organisé», a déclaré un collectif féministe local.

Selon elles, la fête des Pères vise à souligner l'importance de la figure paternelle dans le noyau familial, et non à renforcer les stéréotypes de genre et à objectiver les femmes.

En ce qui concerne le maire Villalobos, il a effacé les images des danseuses exotiques qu’il avait publiées sur les réseaux sociaux, mais il ne s’est pas excusé pour l’incident.

Aux dernières nouvelles, il est toujours en poste.

