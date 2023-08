Un présentateur météo s'amuse à inclure des paroles de chansons connues dans ses bulletins

Un présentateur météo de Houston épate les internautes, et ce depuis des mois maintenant, en glissant des paroles de chansons connues dans ses bulletins météo de manière subtile et totalement crédible.

Adam Krueger qui travaille pour la chaîne télévisée CW39 Houston, au Texas, a commencé à publier ses exploits en janvier sur TikTok où il compte 1 million d’abonnés.

Sa vidéo la plus populaire : un bulletin météo dans lequel il insère les paroles de la chanson Without Me, d’Eminem. La séquence a été vue 14,5 millions de fois et aimée 2 millions de fois.

Viennent ensuite une vidéo inspirée de Gangsta's Paradise de Coolio, Hot In Herre de Nelly, et Yeah! de Usher.

S’il peut sembler bizarre de dire des expressions un peu hors contexte, il arrive à les intégrer de manière étonnamment naturelle et dynamique.

Le segment est devenu très populaire et l’animateur prend également les demandes des téléspectateurs.

