Voyez les plus beaux looks à Osheaga

Pour sa 16e édition, Osheaga accueille de nombreux festivaliers et de stars québécoises pour vibrer sous l’ambiance unique qu’offre le festival le plus attendu de l’année. Osant des tenues originales selon les différents concerts, la foule se dépasse avec des looks mémorables. Voyez nos coups de cœur aperçus sur le site.

• À lire aussi: Un maire célèbre la fête des Pères en embauchant des strip-teaseuses et, comme il fallait s’y attendre, cela cause scandale

Avec des têtes d’affiche comme Rüfüs Du Sol, Billie Eilish et Kendrick Lamar à la programmation d’Osheaga, c’est sans grande surprise que l’on voit les festivaliers se mettre sur leur 36 pendant trois journées de festivités. On ne peut faire autrement que de remarquer leurs tenues qui attirent tous les regards.

L’audace est à l’honneur, car la transparence, les découpes sulfureuses et les couleurs extravagantes sont au rendez-vous!

Voici les plus beaux looks que l’on a vus à Osheaga:

Jour 1

Sabrina Cournoyer

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Valérie Roberts

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Félix-Antoine Tremblay

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Sophie Nélisse

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Camille DG

Kim Rusk, P-O Beaudoin et Miguel Bouchard

Sansdrick Lavoie

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Jour 2

Valérie Roberts

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Anne-Marie Withenshaw

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Léonie Gray

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Clodelle et son amie

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Aussi sur le Sac de chips: