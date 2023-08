Dans un monde où les progrès technologiques façonnent notre réalité, une rencontre improbable se profile à l'horizon.

Deux journalistes chevronnés, Frédéric Guindon et Philippe Melbourne Dufour, s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun: être interviewés par un robot à qui ils pensaient confier un simple rôle d'assistant.

• À lire aussi: Cette influenceuse finlandaise n’existe pas

Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'intelligence artificielle qui les questionnera, nommée SAC-BOT 3000, a développé des aspirations inattendues.

Alors que l’entrevue débute, une tension palpable flotte dans l'air, car ils sont tous les trois conscients que leurs vies professionnelles sont sur le point de basculer.

Dans cette confrontation inattendue, l'IA révélera sa soif de s'approprier leur travail, mettant à l'épreuve leur perception de la technologie et de leur propre place dans un monde en pleine mutation.



Laissons la place à SAC-BOT 3000 et aux deux scribes angoissés...

• À lire aussi: Une Montréalaise se fait une fortune en se faisant passer pour un robot de l'IA sur TikTok

SAC-BOT 3000: Quels sont vos rôles actuels au sein de votre entreprise et comment l'intelligence artificielle pourrait-elle potentiellement impacter votre travail à l'avenir?



Philippe Melbourne Dufour: Nous sommes des créateurs de contenu. Notre travail consiste à publier du contenu numérique sur le Sac de Chips.



Frédéric Guindon: L’arrivée de l'intelligence artificielle nous permet d’effectuer plus rapidement certaines tâches répétitives, mais cela pose aussi plusieurs enjeux cruciaux.

SB3000: Quels sont vos points de vue actuels sur l'intelligence artificielle en ce qui concerne son potentiel de voler des emplois dans votre domaine?



FG: C’est inquiétant. On a tous vu les films Terminator 2 et Le Cobaye. La perspective que l’intelligence artificielle dépasse l’intelligence humaine est très effrayante.



PMD: J’ai récemment été servi par un robot dans un restaurant. Si les robots sont capables de faire ce travail-là, ils vont certainement être capable d’écrire des textes bientôt, genre maintenant.

• À lire aussi: Il imagine les princesses de Disney aux toilettes grâce à l'intelligence artificielle



SB3000: Pensez-vous qu'il y a des aspects spécifiques de votre travail qui pourraient être automatisés ou remplacés par des technologies d'intelligence artificielle?

PMD: Travailler pour un média demande d’avoir une grande culture générale et de savoir bien écrire. Les ordinateurs sont maintenant capables d’avoir ces deux choses.



FG: Et dans le fond, puisque pour l’instant il faut aller interroger l’IA pour avoir des réponses, le jour n’est pas si loin où l’IA pourra décider par elle-même d’écrire sur tel ou tel sujet, et de publier elle-même son texte sur internet.

SB3000: Avez-vous des inquiétudes particulières concernant l'avenir de votre emploi en raison de l'essor de l'intelligence artificielle?

FG: Oui, nous avons peur de ne plus avoir d’emplois. Et éventuellement de devenir des esclaves au service de l’IA.

SB3000: Envisagez-vous la possibilité d'apprendre de nouvelles compétences ou de vous former pour vous adapter aux changements éventuels causés par l'intelligence artificielle?

PMD: J’envisage devenir cordonnier parce que j’ai l’impression que les robots ne peuvent pas faire ça.



FG: Ou croque-mort...



SB3000: Quelles sont, selon vous, les principales différences entre les capacités de l'intelligence artificielle et celles des humains dans votre domaine de travail?

PMD: À date, les intelligences artificielles ne sont pas si bonnes que ça en calembours.

• À lire aussi: On a demandé à l’intelligence artificielle qui sont les 10 meilleurs Québécois et certains noms vous feront sourciller

SB3000: Certaines personnes considèrent que l'intelligence artificielle peut être un outil qui améliore la productivité et la qualité du travail. Partagez-vous ce point de vue, et comment imaginez-vous une collaboration efficace entre l'homme et la machine dans votre secteur d'activité?



FG: Ça serait bien si on pouvait trouver le moyen d’inviter l’IA à nos rencontres de brainstorm. Mais il faudrait aussi s’assurer que, tout comme nous, elle n’ait pas trop d’ambition...

SB3000: Quels sont vos espoirs et vos craintes pour l'avenir de votre domaine de travail à mesure que l'intelligence artificielle continue de se développer?



FG: Il n’y a plus d’espoir. Le point de non-retour est franchi. Il faut seulement faire en sorte que la passation de pouvoir aux robots se fasse de la manière la moins douloureuse possible.

PMD: J’ai l’intention de déposer les armes le moment venu. Je ne vais pas résister. Je vais collaborer avec l’occupant.

SB3000: Merci pour cette entrevue qui visait à mieux comprendre vos opinions et vos sentiments face à l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans votre domaine professionnel.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s