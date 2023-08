Des milliers de personnes sont prêtes à changer leur prénom pour «Subway» pour avoir des sandwichs gratuits à vie

Des gens seraient prêts à tout pour avoir des sandwichs gratuits à vie, même à changer légalement leur nom pour «Subway», comme l’ont montré 10 000 personnes qui participent à un concours de la chaîne de restauration.

C’est ce que ces amateurs de sous-marins ont affirmé lors du concours lancé le 26 juillet dernier par Subway pour mousser une nouvelle offre dans les restaurants américains.

Selon l’entreprise, 10 000 personnes ont répondu positivement à leur concours en l’espace de 96 heures.

Subway désignera le gagnant de son concours plus tard ce mois-ci. En plus d’offrir des sandwichs gratuits à vie, la compagnie va aussi donner de l’argent pour rembourser les frais juridiques et les coûts de traitement de la procédure de changement de nom, a-t-il été indiqué par communiqué.

Au moment du concours, Subway est à la recherche d’un nouvel acheteur, qui serait probablement une société de capital-investissement, d’après plusieurs médias américains.

La sandwicherie fondée en 1965 dans le Connecticut compte plus de 37 000 restaurants dans une centaine de pays.

