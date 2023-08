Un four à micro-ondes montréalais fait une drôle de gigue sur un couvercle d'égout frétillant

Mardi soir à Montréal, y avait pas grand-chose à faire. Un micro-ondes a dit «on fait une danse, on va danser chez Bibi».



Des images publiées sur Instagram font sourciller beaucoup de Montréalais ce matin, alors que les fortes pluies de lundi soir ont eu une conséquence inattendue.

• À lire aussi: Il pète sa coche et garroche des cônes orange à Montréal

La page Montreal Only a en effet publié une courte dans laquelle on voit un four à micro-ondes confortablement installé sur une plaque d’egout tester les limites de la loi de la gravité.

Ce que l’on peut supposer, c’est que les pluies intenses ont engendré des fluctuations de pression dans les égouts, qui ont eux-mêmes engendré des mouvements ésotériques de plaques d’égouts.

• À lire aussi: Momo de «Tequila Heineken» est de retour dans un TikTok



Il n’y a que la présence d’un four à micro-ondes EXACTEMENT sur un couvercle pris de soubresauts qui est plus difficile à expliquer.



Dans les commentaires sous la publication, plusieurs internautes ont fait allusion aux Tortues Ninja pour élucider le phénomène.

COWABUNGA!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s