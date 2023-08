Une femme se fait attaquer par un serpent tombé du ciel...et par un faucon qui voulait le serpent

Une Texane se dit chanceuse d’être en vie après avoir été simultanément prise d’assaut par deux animaux différents.



Selon ce que rapporte FOX 26 Houston, Peggy Jones était en train de passer sa tondeuse quand un serpent est littéralement tombé du ciel pour s’agripper à son bras.

L’histoire aurait pu se terminer là si le reptile avait ensuite pris la fuite, mais ce n’est pas ce qui est arrivé.

Alors que le serpent serrait de plus en plus fermement le bras de sa victime, un faucon est arrivé de nulle part pour avoir sa part du gâteau.



«Le serpent serrait si fort et je secouais les bras en l'air. Et puis, ce faucon a plongé en me griffant le bras encore et encore», a raconté Jones. «Je n'arrêtais pas de dire: “Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus”».



Avec ses griffes, le faucon a sévèrement lacéré le bras de la dame, pendant que le serpent cherchait par tous les moyens de lui mordre le visage.



«Il n'arrêtait pas de s’attaquer à mon visage, il frappait mes lunettes. J'ai découvert que la lentille de mes lunettes était cassée et qu'il y avait du venin de serpent sur mes lunettes», a indiqué la victime de la double attaque.

Le faucon, quant à lui, s’y est pris à quatre reprises pour essayer d’attraper le reptile avec ses serres.



Quand il a finalement réussi, il s’est envolé avec sa proie, non sans avoir infligé de graves blessures à Jones.

Alerté par les cris de sa femme, son mari est arrivé à la rescousse, la découvrant ensanglantée et hystérique.



«Je criais et je paniquais. Il ne comprenait pas ce que je disais. Il pensait que j’avais été mordue par le serpent.»



La femme a été transportée à l’hôpital à toute allure par son époux, où elle a soignée pour des lacérations au bras.

Elle se considère maintenant très chanceuse d’être en vie.

