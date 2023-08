Mathieu Baron révèle être en couple en publiant une courte vidéo mystérieuse

Le célibat serait terminé pour Mathieu Baron.

Du moins, c'est ce que le comédien semblait vouloir nous communiquer à travers une charmante brève déposée sur son compte Instagram mercredi soir.

En effet, celui dont le sort dans la deuxième saison d'Indéfendable demeure incertain ne semble plus être un cœur solitaire si on se fie à une courte vidéo qu'il a partagée sur Instagram.

Instagram / Mathieu Baron

Dans le court extrait en noir et blanc, il a ajouté un petit cœur rouge, ce qui indique normalement l'amour, tsé.

Instagram / Mathieu Baron

Baron préserve habituelle sa vie privée avec beaucoup de soin. Il n'est donc pas étonnant que le comédien n'ait pas divulgué le nom de la femme dont on ne voit que la main.

