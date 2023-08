Chris Hemsworth se prépare à jouer le rôle d’Hulk Hogan dans un film sur la vie du lutteur

L’acteur Chris Hemsworth travaille fort dans le gymnase afin d’augmenter sa stature, lui qui a pour projet d’interpréter Hulk Hogan dans un biopic.



L’Australien qui fête son quarantième anniversaire ce vendredi porte en effet depuis quelques années le projet de film biographique sur le lutteur archi-populaire dans les années 80.

Il a déjà évoqué le projet dans quelques entrevues, mais tout indique qu’il redouble actuellement d’ardeur dans le gymnase afin de gagner la masse musculaire nécessaire afin d’être crédible dans le rôle du gigantesque blond moustachu.



Selon le Hollywood Reporter, Todd Phillips (qui a notamment réalisé le film Joker) sera aux commandes de l’image, tandis que Bradley Cooper devrait être un des producteurs.

Le long-métrage serait lancé sur Netflix.

«Ce film va être un projet vraiment amusant. Comme vous pouvez l'imaginer, la préparation pour le rôle sera incroyablement physique. Je vais devoir prendre plus de poids que ce que je n'ai jamais fait auparavant. Encore plus que j’en ai pris pour Thor», avait dit, en 2020, le nouveau quadragénaire qui interprète le rôle du super-héros divin scandinave dans les films du MCU.



Le défi sera double pour l’Australien puisqu’il devra également travailler sur son accent afin de glisser le subtilement possible dans la peau de son personnage.



Deux enjeux majeurs viennent toutefois faire obstacle à la mise en branle, à court-terme, du long-métrage.

D’abord, Hemsworth et Phillips ont tous les deux des horaires surchargés qui font en sorte que les choses avancent à pas de tortue.



De plus, l’interprète de Thor a découvert avec effroi qu’il est porteur du gène APOE4, qui pourrait accentuer les chances de souffrir de la maladie d’Alzheimer.



À la suite de ce constat, il a ressenti le besoin de prendre une pause et de se recentrer sur sa famille.



«Maintenant, quand j'aurai terminé cette tournée cette semaine, je rentrerai chez moi et je vais avoir une bonne dose de temps libre et simplement simplifier. Être avec les enfants, Être avec ma femme.»



Sur IMDB, une fiche existe déjà pour le film, mais elle ne contient que très peu de détails.

