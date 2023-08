Elle s’attire les foudres de ses voisins parce qu’elle ne veut pas traiter les poux de sa fille au nom du végétalisme

Elle s’attire les foudres de ses voisins parce qu’elle ne veut pas traiter les poux de sa fille.

Habituellement, lorsque votre enfant ramène des poux à la maison, on essaye de s’en débarrasser le plus rapidement possible. Sauf cette maman australienne qui défend ces parasites sur la tête de sa fille au nom du végétalisme.

Après avoir vu la meilleure amie de sa fille se gratter la tête jusqu’au sang, une maman soulève le point à la mère de la petite en question.

Celle-ci lui a répondu qu’elle était bien au courant du problème, mais qu’elle ne voulait pas tuer les poux parce qu’ils sont des êtres vivants.

Elle dit essayer de peigner les cheveux de sa fille dans le jardin afin de laisser une chance de survie aux insectes.

C’est alors que l’échange d’insultes éclate.

La première mère a traité l’autre de «connasse moralisatrice» tandis que l’autre a utilisé le terme «monstre» afin de qualifier celle qui tue les poux.

Dans ce sens, le monde entier serait un monstre...

