Montréal: un écureuil taquin vole une frite dans une commande McDo

Un rongeur affamé n’a pas hésité à se servir dans le sac d’une personne qui venait de se faire livrer du McDonald’s.



Ça peut arriver à n’importe quel humain d’avoir une attaque de Big Mac.

• À lire aussi: Un écureuil dans un hôpital du Québec? Une photo choque internet

• À lire aussi: Deux enfants ramènent un écureuil mort à la maison: leur maman capote, mais c’est quand même adorable comme moment

Ce qui est plus rare, par contre, c’est le fait d’appartenir au règne animal et d’avoir une attaque de frites McDo.



Mais ce n’est pas impossible.



Un écureuil montréalais nous en a fait la preuve ce matin, quand il est allé subtiliser une frite dans une commande McDo qui reposait patiemment devant une porte.

On ne le blâme pas. On aurait fait pareil.



La morale de cette histoire: soyez à l’affût du livreur et rentrez votre sac à l’intérieur le plus vite possible!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s