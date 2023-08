Paris Hilton et sa famille sur une plage de Maui alors que les incendies font rage

Alors que les autorités supplient les touristes de quitter l'île de Maui en raison des feux qui font des ravages, Paris Hilton s’est rendue à Hawaï pour profiter du soleil (et apporter son aide) à quelques kilomètres seulement des flammes.

La starlette de 42 ans a été aperçue en fin de semaine en train de gambader sur une plage de Maui avec son mari, Carter Reum, et leur fils, malgré les directives d’évacuation.

Elle aurait séjourné dans un complexe de Wailea, soit à près de 50 kilomètres de la ville de Lahaina, où le feu est toujours actif.

En revanche, une source proche de la famille a déclaré que Paris était également là pour aider les résidents à faire face à la situation.

«Elle a rassemblé des fournitures et les a emmenées dans des abris et à ceux qui en ont besoin. Elle l'a déjà fait et continue de le faire».

Pendant ce temps, l’acteur hawaïen Jason Momoa supplie les touristes d’annuler leurs vacances dans son État natal.

«Maui n'est pas l'endroit pour passer vos vacances en ce moment».

«Ne vous convainquez pas que votre présence est nécessaire sur une île qui souffre si profondément».

Paris Hilton n’est pas la seule vedette qui s’est déplacée à Hawaï malgré les recommandations.

Oprah Winfrey a été aperçue en train d’aider les locaux au War Memorial Stadium de Wailuku, qui a été transformé en abri pour les sinistrés.

