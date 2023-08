La femme de Bruce Willis révèle qu’elle ne va pas bien dans une vidéo crève-coeur

Emma Heming, la femme de Bruce Willis et sa dévouée proche aidante, a partagé lundi une vidéo déchirante où elle évoque les immenses difficultés qu'elle traverse en accompagnant son époux de 68 ans dans son combat contre la démence.

Âgée de 45 ans et mère de Mabel, 11 ans, et d'Evelyn, 9 ans, fruits de sa relation avec la star de Die Hard, la mannequin confie ouvertement qu'elle lutte pour supporter le poids émotionnel du combat acharné mené par son mari contre cette maladie dévastatrice.

Heming a effectivement ouvert son cœur à ses abonnés Instagram, sollicitant leur participation pour «trouver des moments de beauté dans les journées ardues et stressantes» et lui envoyer des images réconfortantes. Elle révèle que cette solidarité lui apporte un apaisement profond.

«Je suis consciente que l'on pourrait penser que je ne vis pas ma meilleure vie, mais chaque jour, je m'efforce consciemment de vivre au mieux. Je le fais pour moi, pour nos deux enfants et pour Bruce, qui ne souhaiterait rien d'autre pour moi», confie-t-elle humblement depuis sa voiture, après une randonnée en montagne.

Avec une franchise vulnérable, elle ajoute: «Je ne veux pas que l'on croie que je vais bien, car ce n'est pas le cas. Je ne vais pas bien.»

Rappelons que Demi Moore, actuellement en vacances en Grèce, avait précédemment partagé un message officiel où elle annonçait le diagnostic du père de ses enfants.

Voici son message:

«Il s'agit d'un message d'intérêt public pour les proches aidants. Mon message est simple. Lorsque nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne sommes pas bons pour les personnes que nous aimons et dont nous voulons prendre soin. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais j'essaie. C'est une affirmation que j'utilise quotidiennement pour qu'elle reste au premier plan de mon esprit. Vos photos, vos mots de soutien et d'amour pour moi et ma famille ont été ressentis. Honnêtement, je vous remercie, cela m'aide. Je vous demande d'envisager de continuer à chercher cette belle chose ou ce beau moment dans votre journée. Et j'espère que vous pourrez me prendre au sérieux avec mon chapeau d'idiot.»

