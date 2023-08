Le cinéaste Lars Von Trier se cherche désespérément une nouvelle blonde dans une vidéo étrange

Le réalisateur danois Lars Von Trier est à la recherche d’une compagne féminine et d’une muse, lui qui juge avoir «encore quelques bons films dans le corps».



Celui qui a donné au monde Breaking The Waves et Dancing In The Dark a publié sur Instagram une vidéo bizarre dans laquelle il se dit «à la recherche d’une petite amie féminine / muse».

Évidemment, le rôle d’amie de coeur de l’artiste connu internationalement vient avec quelques contraintes que le principal intéressé souligne d’entrée de jeu dans sa courte vidéo.



«J’ai 67 ans. J’ai la maladie de Parkinson, un TOC et un alcoolisme contrôlé», dit Von Trier, qu’on ne peut accuser de vouloir cacher la vérité aux potentielles candidates.



Il explique ensuite qu’il a «encore quelques bons films dans le corps» et qu’il publie cette annonce à la manière des anciennes vidéos d’agence de rencontre car il n’a pas la moindre idée de comment les réseaux sociaux fonctionnent.



Il conclut en disant que «lors d’une bonne journée, en agréable compagnie», il peut se révéler être un «partenaire plutôt charmant».

Les demoiselles intéressées à postuler sur l’offre de «petite amie / muse» de Lars Von Trier peuvent lui écrire au: bill.mrk.lars@gmail.com



On lui souhaite bonne chance dans ses recherches, lui qui n’a pas nécessairement la meilleure réputation auprès de la gent féminine.



La chanteuse Björk et neuf autres femmes l’avaient notamment accusé d’harcèlement sexuel dans la foulée du mouvement #MeToo.

