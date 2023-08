Une discothèque pour les 14-17 ans a ouvert ses portes à Joliette

Le DreamClub, un club pour mineurs, a accueilli ses premiers clients au début de l’été.



La discothèque Le DreamClub, un établissement réservé aux ados de 14 à 17 ans, ouvre ses portes tous les vendredis et samedis soir, à Joliette.

Une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux par La Collab nous a fait découvrir les lieux que l’on décrit comme un concept unique au Québec.

En plus de se déhancher au son de la musique, les ados peuvent également y consommer des drinks non-alcoolisés et de la nourriture.



Ils peuvent de plus pratiquer leur visou en jouant aux fléchettes et en s’adonnant au lancer de la hache, sans supervision parentale, bien sûr!

Fruit du travail de deux entrepreneurs de 16 ans, Le DreamClub est situé au 425 rue St-Viateur, à proximité de la célèbre place Bourget.



Dans les commentaires sous la publication TikTok de La Collab, plusieurs internautes se rappellent avec nostalgie des moments qu’ils ont passés dans des discothèques pour mineurs, comme le B4 de Laval ou le Stop à Longueuil.



«Ça me fait penser au film 1987 où Ricardo voulait ouvrir une discothèque pour ados», note également avec justesse une usagère de TikTok.

