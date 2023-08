Le père de Lily Allen a appelé la police alors qu'elle perdait sa virginité à 12 ans

Lily Allen a raconté comment elle a perdu sa virginité à l'âge de 12 ans alors qu'elle était en vacances avec sa famille au Brésil.

La chanteuse de 38 ans a fait cette révélation lors d'un récent épisode du podcast Life's a Beach d'Alan Carr.

«J'ai perdu ma virginité au Brésil avec un gars qui s'appelle Fernando et je ne lui ai plus jamais parlé, a-t-elle expliqué. En fait, j'ai disparu. Je suis allée dans sa chambre d'hôtel, j'étais en vacances avec mon père et mon frère et, évidemment, je ne suis pas revenue dans ma chambre et j'ai dormi là jusqu'au lendemain matin.»

Lorsque la chanteuse de Not Fair est retournée à sa chambre d'hôtel, elle a découvert que son père avait appelé la police.

«Il y avait des policiers partout dans l'hôtel, a-t-elle expliqué. Ils passaient littéralement au peigne fin la plage et ils avaient des t-shirts et demandaient: ''C'est ce qu'elle portait?'' Les gens pensaient que je m'étais noyée et je n'avais pas envie de dire: ''Non, j'étais juste en train de perdre ma virginité."»

La chanteuse de Smile a décrit l'expérience comme «un peu traumatisante». «Je n'ai pas eu de relations sexuelles pendant un petit moment après ça», a-t-elle révélé.

Lily Allen est maintenant mariée à l'acteur de Stranger Things David Harbour et a deux filles Ethel, 11 ans, et Marnie, 10 ans, issues de sa relation avec son ex-mari Sam Cooper.

