Un garçon de 10 ans arrêté et emprisonné pour avoir uriné derrière l’auto de sa mère

Un pré-ado du Mississippi a eu affaire aux forces de l’ordre de son coin de pays quand une envie pressante l’a forcé à se soulager dans un stationnement.



Jeudi le 10 août dernier, Latonya Eason s’est rendue au bureau d’un avocat de Senatobia, dans le nord de l’État du Mississippi, pour obtenir des conseils légaux.

Or, pendant qu’elle consultait le professionnel, un policier est entré dans l’immeuble pour l’informer qu’il venait de surprendre son fils de 10 ans, Quantavious, en train d’uriner derrière la voiture, relate FOX 13 Memphis.

«J'étais comme...”Mon gars, pourquoi as-tu fait ça?” Il a dit: “Maman, ma sœur a dit qu'ils n'avaient pas de toilettes là-dedans". J’ai dit: “Tu aurais dû venir me demander s'ils avaient des toilettes"», a raconté la mère de famille.

L’incident n’aurait résulté qu’en un simple avertissement, mais plusieurs voitures de patrouille sont arrivées dans l’entrefait et les choses se sont corsées.



Selon Eason, un lieutenant de police aurait déclaré que le garçon de 10 ans devait aller en prison pour ses actions.



«Non, uriner dans le stationnement n'était pas bien, mais en même temps, j’ai géré ça comme un parent. Qu'un officier dise à mon bébé de remonter dans la voiture et que tout allait bien, et que l'autre arrive et veuille l’envoyer en prison. Comme...non! Je suis juste sans voix en ce moment. Pourquoi arrêteriez-vous un enfant de dix ans?», a déclaré Latonya Eason.

Le petit Quantavious a aussi raconté aux médias sa version des faits.



«J'ai commencé à pleurer un peu. Ils m'ont emmené [au poste de police] et m'ont sorti du camion. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai eu peur et j’ai commencé à trembler et à penser que j’allais en prison», a-t-il raconté, bouleversé.



N’étant pas menotté lors de l’intervention, Quantavious a néanmoins été conduit à une cellule où il a été incarcéré, avant d’être remis à sa mère.

«Cela pourrait vraiment traumatiser mon bébé. Mon bébé pourrait en arriver au point où il ne voudra plus rencontrer la police», a déclaré la maman.



Le chef de police de Senatobia a réagi par voie de communiqué à l’incident.

Il ne s’est pas excusé pour le comportement de ses agents, soulignant que le jeune prévenu devra comparaître en cour juvénile en raison de son «geste délinquant», mais il a admis qu’il y avait eu «une erreur de jugement» dans le fait de conduire l’enfant au poste de police sur le siège arrière d’une voiture de patrouille.

