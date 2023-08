C'est la fin pour Vrak après 23 ans

Après 23 ans de loyaux services, la chaîne Vrak va s’éteindre complètement à compter de minuit, le 1er octobre prochain.

Bell Média, le détenteur de la station, a annoncé vendredi matin qu’il mettra définitivement fin à son exploitation. Le diffuseur évoque notamment le contexte hostile actuelle et le déclin des téléspectateurs.

Rappelons que depuis le mercredi, les abonnés de Vidéotron n’y ont plus accès. Cela donne suite à sa décision, notifié à ses clients en juillet, de débrancher Vrak et Z de son offre.

Bell n’a, de son côté, dévoilé aucune nouvelle production originale pour Vrak, lors du lancement de la saison automnale de ses chaines spécialisées.

«L'industrie canadienne des médias est confrontée à d'importants défis dus à un environnement d'exploitation en constante évolution. Le cadre réglementaire auquel doivent se conformer les télédiffuseurs comme Bell Média est quant à lui obsolète et ne prend pas en compte les défis actuels», peut-on lire dans le communiqué envoyé vendredi matin.

«Compte tenu de la décision de Vidéotron et du contexte actuel dans lequel nous évoluons, une réévaluation de notre programmation est de mise et les téléspectateurs ne sont plus assez nombreux», a déclaré la première vice-présidente, contenu et nouvelles chez Bell Média, Karine Moses.

Vrak cessera ses activités à minuit, le 1er octobre 2023. D'ici la fermeture de la chaîne, les téléspectateurs peuvent finaliser l'écoute des saisons actuelles des séries en ondes.