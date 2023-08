Kellogg lance une boisson alcoolisée à saveur de ses fameuses gaufres Eggo

Un brunch en bocal: voilà ce que promet la compagnie Kellogg, qui a lancé une boisson alcoolisée à saveur de gaufres Eggo, de beurre, de sirop d’érable et d’une touche de bacon à l’approche de la journée nationale des gaufres jeudi.

«Entre la jonglerie d'horaires en constante évolution, les courses à la maison, les sorties en famille ou les journées de travail chargées, il peut souvent sembler impossible pour les parents de trouver des moments qu'ils peuvent savourer eux-mêmes», a indiqué Joe Beauprez, directeur du marketing pour les aliments surgelés de Kellogg, dans un communiqué de presse.

Kellogg aurait ainsi fait équipe avec la compagnie de distillerie Sugarlands pour mettre sur pied la liqueur crémeuse en bocal, contenant 20 % d’alcool, vendu comme un produit pour relever les brunchs.

«Maman et papa, celui-ci est fait spécialement pour vous. Le brunch est plus qu'un repas tendance, c'est un moment pour relaxer et se détendre», peut-on également lire.

Évidemment, il faudra être majeur pour acheter ou siroter la concoction alcoolisée, a précisé la compagnie, déjà en vente aux États-Unis.

