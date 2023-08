On vous explique ENFIN de quoi parle la chanson «Aserejé» de Las Ketchup

À l’été 2002, la planète Terre a été frappée par une comète nommée Las Ketchup.



Le premier single du trio de soeurs espagnoles, Aserejé (The Ketchup Song), s’est en effet frayé un chemin sur les pistes de danse du monde entier et a même réussi l’exploit de figurer au numéro 1 des palmarès dans tous les pays, sauf les États-Unis et la Croatie.

Ce dernier point est fascinant parce que la pièce sonne vraiment comme de la musique qui pognerait en Croatie, mais bon...

Toutefois, vingt ans plus tard, on n’a toujours aucune idée de quoi ça parle c’te maudite toune-là.

Mais puisque cet été, on a célébré le 50e anniversaire du hip-hop, cela nous a permis de réaliser que le ver d’oreille tomaté avait des racines dans le vieux rap.



Alors, croyez-le ou non, mais la chanson raconte l’histoire de Diego, un gars qui sort dans un club un soir, et qui est vraiment content d’entendre sa chanson préférée, Rapper's Delight de The Sugarhill Gang.



Pour rafraîchir votre culture musicale, voici ce monument de la culture hip-hop:

Donc, Diego est un peu cocktail et avec son accent espagnol pas trop habitué de parler en anglais, il se met à fredonner les paroles de sa chanson préférée.

Et ça donne:

Aserejé ja de jé de jebe

tu de jebere sebiunouva

majabi an de bugui

an de buididipí

Revoici le grand succès de Las Ketchup:

Si vous écoutez attentivement le refrain, vous allez réaliser que Diego essaie de chanter lamentablement le début de Rapper's Delight.

I said a hip hop the hippie the hippie

to the hip hip hop, a you don't stop

the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie

to the rhythm of the boogie, the beat



Et c’est ça, l’histoire de Aserejé! Fou de même.

Maintenant, vous vous demandez sans doute pourquoi le groupe des trois soeurs Muñoz se nomme Las Ketchup...

Eh bien, sachez que leur papa, Juan Muñoz était un guitariste de flamenco connu sous le sobriquet d’«El Tomate».

En espagnol, cela signifie «la tomate».



Le nom du groupe de ses filles est donc une allusion directe à ce surnom.



