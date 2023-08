Un Ukrainien apprend à sacrer comme un vrai Québécois et il est bon en tabarn*k

Un homme originaire de l’Ukraine et sa conjointe canadienne documentent différentes facettes de leur vie amoureuse et multiculturelle.

Rachel et Andrii sont des TikTokeurs qui s’amusent à souligner leurs différences culturelles et les découvertes de monsieur sur le continent nord-américain.

«Nous partageons nos expériences en tant que couple interculturel passionné par les voyages et la vie à l'étranger. Suivez-nous dans notre voyage!», écrivent-ils sur leur site internet.



Une des facettes culturelles les plus captivantes pour un étranger en terre québécoise est bien sûr notre langue unique.



Dans une vidéo publiée récemment, Rachel apprend à Andrii certaines des expressions québécoises les plus emblématiques, et on doit avouer que son élève est très doué!



«Tabarnan*k. Cal*sse. Sacr*ment. Cr*ss. Je m’en cal*sse!», lance Andrii, avec un accent qui ferait rougir des gens installés ici depuis des décennies.

Il y a va même d’un savoureux «Bonjour la police!» en fin de vidéo.

Lâche pas la patate, Andrii!

