Stranger Things: l'ultime saison sera «très émouvante» selon David Harbour

David Harbour a livré quelques détails sur la cinquième et ultime saison de Stranger Things.

Lors d’une récente apparition sur le balado Happy Sad Confused, la star de la série a teasé les plans des créateurs, Matt et Ross Duffer, pour sa dernière saison.

• À lire aussi: Noah Schnapp de Stranger Things ne «serait pas sorti du placard» sans son personnage

«Je sais de quoi ça parle. Je sais vers quoi va la série, et c’est très, très émouvant. C’est le terme que j’utiliserais», a déclaré l’acteur.

Premier indice: là où commencera l’ultime saison. «Après la fin de la quatrième saison – quand vous nous voyez sur cette colline en train de regarder les cendres et la fumée des incendies –, nous allons commencer à un autre moment, après cela. Il faut donc imaginer que le monde sera un endroit complètement différent», explique David Harbour.

Le second indice, flou, porte sur le contexte général: «Je veux dire que les décors et les éléments des scénarios que nous avons vus sont plus importants que tout ce que nous avons fait dans le passé.»

• À lire aussi: Maya Hawke a fait croire à son père Ethan qu'elle allait en thérapie alors qu'elle s'en allait perdre sa virginité

«Je suis impatient d’y retourner. J’ai hâte de conclure de manière audacieuse et surprenante. J’ai hâte d’évoluer avec ce personnage, parce que vous savez qu’ils vont récompenser les personnages: Eleven, Hopper, Joyce, Will, Mike. Ils vont les payer de manière importante parce qu’ils ont vécu avec vous pendant les huit dernières années», a ajouté l’acteur.

Le tournage n’a pas encore commencé, d’autant que la grève des scénaristes et des acteurs est toujours en cours à Hollywood. Stranger Things a été diffusée pour la première fois sur Netflix en 2016.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s