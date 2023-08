C'est la fin pour le couple de Debbie Lynch-White

C'est avec surprise qu'on apprend, ce mercredi, que Debbie Lynch-White et sa femme, Marina, se sont séparées.

• À lire aussi: Debbie Lynch-White a un message pour les hommes gais qui insultent les femmes lesbiennes

• À lire aussi: Voyez Debbie Lynch-White interpréter l’hymne national du Canada à l’occasion de la Soirée de la Fierté au Centre Bell

C'est la comédienne qui en a fait l'annonce sur son compte Instagram, dans une publication où elle explique que la paire a pris la décision d'un commun accord il y a quelques semaines.

Ensemble depuis huit ans, elles s'étaient dit oui en 2017.

Voici son message ici:

«On a toujours été deux belles intenses. On enlève donc le plaster d'un coup. Il y a quelques semaines, d'un commun accord, Marina et moi avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse des 8 dernières années telle qu'elle existe. Tout va bien malgré les montagnes russes. C'est doux malgré le vertige. Ce n'est pas la fin de l'amour, il s'est simplement transformé et on sera toujours de la famille et de grandes amies. Merci de rester dans le respect et de comprendre que nous ne commenterons pas la situation», a écrit celle qu'on a pu voir récemment dans Les bombes.



Dans la légende de la publication, elle ajoute: «@gallant_ma12 merci tellement pour tout ce que tu es! C’est pas la fin, c’est un nouveau départ! Je t’aime».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Dans les commentaires, abonnés, amis et collègues comme Marina Orsini, Marie-Eve Janvier et Isabelle Racicot, ont été nombreux à lui envoyer beaucoup d'amour.



On se joint à eux pour faire de même.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s