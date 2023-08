Hélène Boudreau vend maintenant un masturbateur qui est une réplique exacte de son vagin

Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud, qu’ils disaient!



La génie du marketing sur internet qu’est notre «Fille de l’UQAM» nationale a encore trouvé le moyen de faire parler d’elle.

Cette fois-ci, c’est en s’associant à la boutique de produits érotiques Eros et Compagnie qu’Hélène Boudreau a réussi le pari de nous surprendre avec ses idées osées.



Dans une vidéo dévoilée sur Instagram ce jeudi, on peut voir la bachelière en arts préparer de façon sensuelle une étrange mixture qui se transforme en gâteau aux oursons en gelée.



Le reste, nous préférons que vous le découvriez par vous-mêmes.

Eh oui, il est maintenant possible de se procurer un masturbateur à l’image du jardin secret de la créatrice de contenus pour adultes controversée.

Sur la page de la boutique en ligne Eros et Compagnie consacrée au curieux appareil, on apprend qu’il s’agit d’une «réplique exacte de son vagin» et qu’une «vidéo exclusive à l’intérieur de la boîte» pourra nous donner «l’impression d’être bel et bien à l’intérieur d’elle».

Pour les intéressés, sachez qu’il vous faudra débourser 109,99$ plus taxes afin de découvrir la reproduction du for intérieur de la «Fille de l’UQAM».

Le site ne fait pas mention d’un «tarif étudiant».

