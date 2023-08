Mariana Mazza fait un portait de Céline Dion et c'est quand même correct

Mariana Mazza a fait aller ses pinceaux pour faire le portrait de Céline Dion, et le résultat est quand même pas si pire.

Il faut dire que l'art est subjectif et que les goûts sont dans la nature.

En novembre 2021, le public a pu faire la connaissance de Mariana l'artiste, alors qu'elle a exposé plus d'une trentaine de ses toiles, toutes plus colorées les unes que les autres, représentant des personnalités iconiques de la culture pop.



En attendant sa seconde exposition, prévue cet automne, l'humoriste prend plaisir à réaliser des commandes privées pour ceux qui auraient des demandes spéciales.



Sur son compte Instagram, jeudi, elle a dévoilé le fruit de sa plus récente oeuvre, et il s'agit d'un portrait de nulle autre que notre Céline nationale.



Sur le canevas, on aperçoit une représentation éclatée de la chanteuse à ses débuts, agrémentée de perles et de plumes.

Rappelons que Mariana Mazza a elle aussi déjà vu son visage peint par un comparse du milieu, soit Stéphane Rousseau, lui aussi également artiste, qui s'était amusé à créer une oeuvre à partir d'elle. Voyez-la juste ici.

On peut dire que la comique ne chôme pas! Tel que mentionné, en plus de sa tournée qui continue de parcourir la province, elle planche sur une nouvelle exposition ainsi que sur une suite à son livre, Montréal-Nord. Elle animera aussi une toute nouvelle émission, en plus de tenir la vedette dans une comédie à la télé.



