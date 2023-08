Une voiture modifiée en botte se promène dans les rues de Montréal

Se promener à Montréal, c’est partir à l’aventure. C’est accepter que vous allez probablement voir quelque chose qui sort de l’ordinaire et qui risque fortement de vous marquer pour le reste de la journée.

Ce matin, plusieurs personnes ont eu la chance de voir un bolide qui sort vraiment de l’ordinaire se promener dans les rues de la métropole.

Un camion modifié pour ressembler à une énorme botte a été aperçu et des passants ont capté la scène pour ensuite la partager sur les réseaux sociaux.

La page @MTL_Stories a d’ailleurs partagé les images du fameux véhicule.

Dans les commentaires, une femme avance que la voiture ferait partie d’une promotion pour l’ouverture d’un nouveau magasin L.L Beans aux promenades Saint-Bruno.

On n’a pas plus d’information à savoir si ce qu’elle avance est vrai, mais il n’en fallait pas plus pour lancer un gros débat sur Jésus dans les commentaires.

Le rapport? On vous tient au courant lorsqu’on l’aura trouvé.

Comme quoi la voie du Christ et les bottes de cuir ne font pas bon ménage.

