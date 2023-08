Voici le geste coquin que pose Bob le Chef pour titiller son amoureuse Victoria Charlton

L'anarchiste culinaire Bob le Chef et la YouTubeuse «true crime» Victoria Charlton forment sans doute un des couples les plus fascinants de la colonie artistique québécoise.

Invités au balado Entre elle et lui pour discuter de plusieurs aspects liés à leur relation, les deux tourtereaux ont fait quelques confidences qui nous ont bien fait sourire.

En fait, ce qui nous a donné la puce à l’oreille, c’est une publication TikTok mise en ligne mercredi dans laquelle le son a été coupé pour un bref extrait et à la suite de quoi, Bob le Chef spécifie: «Mettez pas cet extrait! Vous pouvez le garder dans le podcast, mais mettez-le pas sur TikTok...»

Tout ça nous a bien sûr donné envie d’aller voir le balado en entier, qui est notamment disponible sur YouTube.



C’est dans le segment «Dans la chambre à coucher» que l’on a retrouvé l’extrait censuré sur TikTok et on n’a pas été déçus.

C’est à la marque de 1:06:00 que ça se passe, pour les curieux.

Ainsi donc, le sympathique, bienveillant, et courtois Bob le Chef envoie souvent des dicks pics à son épouse, qui n’haït pas ça du tout.



Honnêtement, ça ne les rend que plus attachants!



«On a toujours envie l’un de l’autre», ajoute Charlton, les yeux pétillants.



Au-delà de cette révélation coquine, les deux vedettes ont également abordé le sujet de leurs débuts dans les médias, de leur histoire d’amour et de la bipolarité de Victoria (entre autres) au cours de l’entretien de près de deux heures.

