Adam Sandler rend un hommage touchant à Bob Barker

Attristé par le décès du vénérable animateur, le comédien a tenu à lui rendre hommage.



La communauté artistique américaine a été atterrée d’apprendre, samedi, la mort du légendaire animateur de The Price Is Right, Bob Barker.



À la barre du mythique jeu-questionnaire diffusé à 11 heures sur les ondes de CBS de 1972 à 2007, Bob Barker a su marquer les téléspectateurs par sa gentillesse, sa classe et son sens de la répartie inimitable.

En raison de sa célébrité, il a souvent été sollicité pour participer à différentes publicités ou émissions spéciales, mais au grand écran, il n’a fait qu’une seule apparition, et c’était dans son propre rôle.



Dans la comédie d’Adam Sandler Happy Gilmore (1996), Barker et Gilmore sont partenaires de golf jusqu’à ce qu’une violente altercation ne survienne à la suite d’une mésentente.

Cette scène était aussitôt entrée dans les annales d’Hollywood comme l’un des grands moments comiques de l’histoire du cinéma américain.



Près de trente ans plus tard, Adam Sandler a connu des hauts et des bas dans sa carrière d’acteur et de producteur, mais il n’a pas oublié la complicité qu’il avait développée avec Barker.

«L'homme. Le mythe. Le meilleur. Un gars tellement gentil et drôle avec qui se tenir. J'ai adoré lui parler. J'ai adoré rire avec lui», a écrit le comédien de 56 ans.



«J'ai adoré qu'il me donne des coups de pied. Il va manquer à tous ceux que je connais! Journée déchirante. J'aime toujours Bob et sa famille! Merci pour tout ce que vous nous avez apporté!», a-t-il poursuivi.



Barker est décédé samedi de causes naturelles à son domicile d’Hollywood Hills. Il avait 99 ans.

