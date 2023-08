Arnaquée à l'aide de l'intelligence artificielle, Nathalie Simard lance un cri du coeur

Nathalie Simard n'est malheureusement pas étrangère aux publicités frauduleuses qui utilisent son image pour vendre des produits soi-disant miracle pour la perte de poids, mais voilà qu'elle dénonce que l'arnaque est allée trop loin.

Depuis la perte de poids qui a suivi sa chirurgie bariatrique, celle qui a récemment célébré son 54e anniversaire est souvent la cible de fausses publicités, où les arnaqueurs se servent de sa notoriété pour vendre des pilules amaigrissantes.

Or, récemment, ce n'est pas seulement son visage qui a été utilisé dans une publicité, mais bien sa voix, également, grâce à l'intelligence artificielle.



Lorsqu'elle s'est rendue compte que cette publication circulait, après qu'une abonnée bienveillante l'ait mise au courant, celle qui prépare présentement un album de Noël s'est rapidement rendue sur sa page Facebook afin de remettre les pendules à l'heure dans une vidéo en direct.

Visiblement en colère, la chanteuse s'est dite «découragée», «dépassée» et même «apeurée» de ce que des personnes malveillantes peuvent accomplir avec la technologie.



«Écoutez, ça n'a pas de bon sens. [...] C'est rendu qu'avec l'intelligence artificielle, ils ont recréé mon timbre de voix et ils me font dire des choses que je n'ai jamais dites, que je n'ai jamais approuvées, alors c'est grave. Ça va loin. C'est clair que je vais faire des démarches auprès des autorités policières. Je vais voir comment on peut faire pour que ça arrête», a-t-elle déploré, demandant aux internautes de repartager massivement.

Pour ceux qui n'avaient pas vu ce à quoi elle faisait référence, Nathalie avait publié, quelques heures auparavant la fameuse vidéo où l'on voit des images d'elle en entrevue à Salut bonjour, mais où une voix a été superposée à la sienne, lui faisant vanter les avantages de ces faux produits.

Il est vrai que le résultat est tout de même assez alarmant.



«Là ça va TROP LOIN!

C’est rendu que les arnaqueurs utilisent l’intelligence artificielle pour reproduire ma voix!

SVP Soyez vigilants et ne vous faites pas prendre par ces fraudes! Je le répète, je n’ai JAMAIS utilisé ces produits pour ma perte de poids, j’ai eu une chirurgie bariatrique! Encore cette semaine, des gens m’ont écrit, car ils se sont fait avoir par ces publicités mensongères!!

Signaler en grand nombre, ça doit cesser!!!!»



Par le passé, plusieurs autres artistes comme Michel Charette, Debbie Lynch-White, Laurent Paquin, Phil Roy et Ariane Moffatt, pour ne nommer que ceux-ci, ont pris la parole à propos du même sujet, mais cette fois, lorsque c'est aussi la voix qui est utilisée, on vous rappelle de redoubler de vigilance!

