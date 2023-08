Ryan Reynolds rend hommage à Blake Lively avec un message d'anniversaire très touchant

Ryan Reynolds est connu pour se moquer de son épouse sur les réseaux sociaux.

Mais, alors que Blake Lively a fêté ses 36 ans vendredi, l'acteur de Deadpool les a utilisés pour envoyer un message adorable à la mère de ses enfants.

• À lire aussi: Vieille scène de nu: Ryan Reynolds a une drôle de façon de souhaiter un bon anniversaire à Sandra Bullock

«La seule chose irrévocablement mienne au monde est l'amour, l'appréciation et l'émerveillement que je ressens pour cette personne, a-t-il écrit sur Instagram en légende d'une série de photos de Blake Lively. Être le témoin de sa vie est quelque chose que je ne pourrais pas prendre pour acquis si j'essayais. Et croyez-moi, j'essaie. Joyeux anniversaire, @blakelively. Tu as décroché la lune.»

La vedette a notamment publié une photo où elle est assise au bord de la plage et plusieurs autres du couple amoureux posant joyeusement.

Ryan Reynolds n'a pas été le seul à marquer le grand jour de Blake Lively. Samedi, Gigi Hadid, son amie et complice de longue date, a témoigné son affection à l'actrice de Gossip Girl.

«Tu es une amie et une maman magique, protectrice, chaleureuse, pleine d'esprit, réfléchie, talentueuse, HOT !!!!!», a-t-elle écrit dans un message sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Grâce à Ryan Reynolds, ALF fera son retour au petit écran

«Tu es faite de toutes les bonnes choses comme des paillettes arc-en-ciel, du beurre et de la crème fouettée au bourbon. Et de la salade de homard. Beaucoup de salade de homard.»

La star des podiums a accompagné son tendre hommage d'une photo du couple, sur laquelle Blake Lively affiche un joli baby bump.

Blake Lively et Ryan Reynolds sont les parents de trois filles, James (8 ans), Inez, (6 ans), Betty, (3 ans), ainsi que d'un quatrième enfant dont le prénom n'a pas été révélé.

Gigi Hadid a une fille de deux ans, Khai, avec son ex, Zayn Malik.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s