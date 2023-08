Humoriste fictive: Julien Dionne réagit enfin à la controverse

Un peu plus d’une semaine après avoir suscité l’ire de bien des observateurs de la scène humoristique québécoise, Julien Dionne s’est expliqué.



Invité au FrenchCast de l’humoriste Pantelis, Julien Dionne est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à annoncer la participation de Sonia Bélanger (qui n’existe pas) à sa soirée d’humour Les jeudis Julien Dionne et ses ami/e/s au Troquet.

Évoquant le petit nombre d’humoristes féminines en comparaison de celui de leurs homologues masculins, Dionne indique qu’il est difficile pour lui de tenir une soirée d’humour hebdomadaire en invitant chaque fois des femmes.

Dans un long extrait de 23 minutes disponible sur Instagram, on peut entendre Dionne raconter: «Quand je ne réussissais pas à booker des femmes sur mon pacing, [...] j’ai trouvé une image d’une femme générée par A.I. [intelligence artificielle], je lui ai donné un nom: Sonia Bélanger, pis je la plaçais sur mes affiches.»

Il admet également avoir utilisé l’image de «Sonia Bélanger» six fois depuis le mois de mai et que son public comprenait et appréciait le running gag de l’humoriste féminine qui ne peut pas venir «parce qu’elle a la mono».



Des humoristes invités auraient aussi été mis au courant de la blague et l’auraient trouvé drôle.



Julien Dionne insiste pour dire qu’il a reçu beaucoup de messages de soutien en privé, mais pas beaucoup en public «parce qu’ils ne veulent pas être mêlés à ça».

Contacté dès dimanche le 20 août dernier par tous les médias québécois pour commenter l'affaire, il a refusé de s'expliquer en premier lieu parce que, pour lui, c'était de l'humour et il n'y avait rien à expliquer.

«Fuck You! Je ne réponds pas à personne. Je n'ai rien à t'expliquer. [...] Qu'est-ce que je te dois à m'expliquer? Je te fois fuck all. Fuck you, je ne m'explique pas. Je m'excuse pas. Still, je pense encore que c'est hilarious», lance-t-il à l'animateur du balado.



Il raconte par la suite de quelle façon il a été pris à partie, avec des commentaires violents et des menaces, par des personnes qui voulaient défendre la place des femmes en humour au Québec.

Pantelis, de son côté, ne cache pas son parti pris pour l’animateur conspué.

Sur Instagram, le message qu’il a écrit pour accompagner sa publication est sans équivoque.



«@julien_dionne explique sa situation avec Sonia Bélanger et la secte de fous qui l'ont attaqué en ligne. Les médias paresseux sont complices», indique qui co-anime aussi le balado 2 Drinks Minimum avec Mike Ward.

