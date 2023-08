Ellie Goulding a presque reçu un feu d'artifice au visage en plein concert

Ellie Goulding l’a échappé belle au Victorious Festival, à Portsmouth, en Angleterre !

Pendant sa prestation, alors qu’elle interprétait sa chanson Miracle, un feu d'artifice a été tiré en direction de son visage. Il semble sur les vidéos que la chanteuse de Sixteen se trouvait assez près de la zone d’où était tiré le spectacle pyrotechnique. Un peu effrayée, elle a vite repris ses esprits et son concert.

Peu après le concert, Ellie Goulding a donné rapidement de ses nouvelles sur Instagram à ses fans, inquiets. « Pour ceux qui se demandent si je vais bien : le feu d'artifice ne m'a pas touchée au visage. Le visage est intact. Je vous aime, merci. biz. »

Ellie Goulding was performing at the Victorious Festival in Portsmouth when this happened. pic.twitter.com/1O2RsimhHB — Pop Crave (@PopCrave) August 31, 2023

Ellie Goulding avait dû, cette année encore, dénoncer la rumeur récurrente selon laquelle elle aurait trompé Ed Sheeran avec Niall Horan, en 2020. « Vous savez, très honnêtement, cela m'a causé beaucoup de traumatisme, en fait, a déclaré Ellie Goulding au Daily Mail. Je peux en rire maintenant, mais cela a changé les choses pour moi. »

Elle avait dû faire une pause dans sa carrière à cause des réactions négatives que cette rumeur soulevait. « J'ai commencé à m'isoler. Je ne voulais plus me produire, a-t-elle expliqué. Ce n'était rien et c'était privé - et cela m'a causé beaucoup de chagrin et je m'en veux. On m'a fait sentir que j'étais une personne horrible et j'ai vraiment eu du mal avec ça parce que je sais que je ne le suis pas. »

