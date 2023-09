Balado de Marie-Claude Barrette: Nathalie Simard se confie sur l’affaire Guy Cloutier

Le balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu, est officiellement de retour pour une deuxième saison, et pour lancer celle-ci, qui de mieux que Nathalie Simard pour participer au premier épisode?

En effet, l'animatrice, chanteuse et maman s'est livrée comme jamais à son intervieweuse, abordant divers sujets extrêmement intéressants.

• À lire aussi: Arnaquée à l'aide de l'intelligence artificielle, Nathalie Simard lance un cri du coeur

Ce qui risque d'attirer encore plus l'attention des auditeurs et auditrices, c'est que celle qui enregistre actuellement un album de Noël aborde pour la première fois en plusieurs années un sujet particulièrement délicat: l'affaire Guy Cloutier.

D’entrée de jeu, Marie-Claude lui a demandé ce qui l'avait poussée à dénoncer son ancien impresario en 2005, et la chanteuse n'a pas hésité une seconde avant de répondre:

«C'est ma fille. Quand tu arrives à l'âge où tout a commencé, là tu fais: “Ben voyons". Puis j'ai fait: “C'est pas normal”, puis là j'en ai parlé, puis là je me suis dit: “Ah, voyons donc”. Et là on a mis des mots, parce qu'on mettait pas des mots sur ça, sur les agressions sexuelles, sur le consentement, sur le viol. Tu sais, c'était comme ça, ça arrivait juste aux autres, puis c'était comme [...] j'étais une enfant», a-t-elle expliqué.

• À lire aussi: Laurence Jalbert répond de la meilleure des façons à un message haineux

Ouvre ton jeu / YouTube

Barrette a ensuite souligné le fait que Nathalie avait placé sa confiance en son agresseur, ajoutant que cela complique souvent davantage la situation:

«Tu sais, on dit que huit victimes sur 10 connaissent son agresseur [...] La plupart du temps, c'est commis par quelqu'un de ton entourage, alors c'est ce qui trouble, c'est ce qui installe un long silence aussi, parce que t'aimes l'entourage. Moi, j'aime ses filles, j'aime, j'aime toute ma famille, alors je me disais: “Hein, si je le dis, mes frères vont peut-être aller lui casser la gueule, je veux pas qu'ils fassent de la prison pour lui”. Fait que c'était tout ça, le silence.»

• À lire aussi: Victime d’un cambriolage, Bianca Longpré demande l’aide du public

Pour regarder l'épisode complet d'Ouvre ton jeu et entendre les témoignages émouvants et forts intéressants de l'une des vedettes les plus appréciées du show-business québécois, visionnez la vidéo ci-dessous:

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s