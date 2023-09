Drake donne 50 000 dollars à un fan pour qu'il achète des meubles

Drake a offert une coquette somme d’argent à un fan lors de son dernier concert, samedi soir.

Lors de sa prestation à Las Vegas au cours du week-end, le rappeur de 36 ans a fait don de 50 000 dollars à un spectateur après avoir remarqué sa pancarte dans le public. Le chanceux tenait une affiche indiquant: «J’ai dépensé l’argent destiné à m’acheter des meubles en billets pour tes deux concerts, OVO For Life. »

Dans une vidéo partagée sur TikTok, on peut voir le chanteur de One Dance remarquer le panneau dans la foule et annoncer au fan qu’il voulait faire quelque chose pour lui en retour. «Mon manager est mon DJ... Tu sais quoi, frérot, l’argent de tes meubles... Je vais te donner 50 briques [50 000 dollars] ce soir parce que je t’aime», peut-on entendre dire Drake.

Drake gives fan 50k in Las Vegas 🤯 pic.twitter.com/YDNsW0B13p — LANDOFLEGENDS (@onlyonecontent) September 3, 2023

Le musicien a ensuite expliqué la raison pour laquelle il a voulu venir en aide à son fan. «On ne sait jamais ce que traversent les autres, a-t-il déclaré à la foule. On ne sait jamais ce que vit la personne devant vous, à gauche, à droite ou derrière vous. Alors, je veux prendre une seconde à Las Vegas ce soir. Et de la même manière que je viens de faire ce que j’ai fait, je veux que vous ouvriez votre cœur pendant une seconde et que vous vous tourniez vers quelqu’un que vous ne connaissez pas pour lui donner un peu d’amour ou lui faire un compliment. Je veux que vous fassiez plaisir à quelqu’un à Las Vegas ce soir.»

Son geste intervient quelques semaines seulement après que Drake a offert un sac Birkin d’Hermès, estimé aux alentours de 30 000 dollars, à une fan lors d’un de ses concerts à Los Angeles.

