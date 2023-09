Une influenceuse est dans l’eau chaude après s’être baignée dans une grotte où six personnes se sont noyées

Une Espagnole vedette des réseaux sociaux a voulu épater la galerie avec une série de photos éblouissantes, mais c’est plutôt elle qui a été éclaboussée.

Marina Rivera Saldaña est suivie par près de 10 millions de personnes lorsque l’on combine ses profils sur X, TikTok et Instagram.

En voyage à Tenerife aux îles Canaries, celle qui aime souvent se dandiner en bikini sur ses plateformes a saisi l’occasion pour aller faire une petite saucette dans les eaux cristallines d’une grotte.



Or, depuis une série d’incidents mortels survenus au fil des années, il est désormais fortement recommandé de ne pas accéder à Charco Tancón, dans la municipalité de Santiago del Teide.



Six noyades ont été rapportées dans les dernières années, forçant les autorités locales à agir pour le bien du public.

Tenerife Weekly rapporte que la grotte El Tancón est un «bufadero», une formation naturelle dans laquelle les courants sont imprévisibles et où il est difficile pour les équipes de secours d'intervenir.

À cet égard, les internautes ne se sont pas gênés pour faire savoir à l’influenceuse insouciante qu’elle avait posé un geste inadmissible.



Un usager de X est allé jusqu’à publier des photos de l’affiche qui mentionne le risque d’éboulements, l’interdiction d’entrer et le danger de noyade.

Une note a même été ajoutée sous la publication X de la jeune femme, rappelant que l’endroit constitue «un danger puisque plusieurs personnes sont mortes sur place ces dernières années.»



D’autres commentaires du genre «La baignade y est interdite. Nous en avons marre des touristes qui ne respectent pas notre terre» et «Un endroit aussi dangereux ne devrait pas faire l’objet de publicité» sont également rapidement apparus sous ses publications.



Pour l’instant, celle qui se fait connaître sous le nom de Rivers ne s’est pas excusée et ses images sont toujours sur Instagram et X.

