Drake pose devant sa nouvelle collection de brassières

On ne vous apprend rien lorsqu’on vous dit que Drake a reçu une énorme quantité de brassières tout au long de sa tournée It's All a Blur.

Pour ceux que ça intéresse, il nous donne un aperçu de sa collection sur Instagram.

Le rappeur de 36 ans natif de Toronto a publié une photo de lui-même, prenant la pose devant ses nombreux soutien-gorge.

On est vraiment surpris qu’il ait gardé toutes ces brassières et on se demande ce qu’il en fera.

Une œuvre d’art abstraite? Un don dans une collecte à La Vie en Rose des Galeries d’Anjou? Retrouver chaque propriétaire, l’autographier et lui redonner?

Seul l’avenir nous le dira.

