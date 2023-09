Maripier Morin pense qu’elle habite dans une maison hantée

La nouvelle animatrice vedette de WKND 99,5 a fait une déclaration surprenante, mardi matin.

À la barre de l’émission matinale La gang de WKND 99,5 depuis la rentrée, en compagnie de ses acolytes Patrick Langlois et Vincent Dessureault, Maripier Morin a notamment fait parler d’elle, à sa troisième journée au boulot, en embarrant toute son équipe à l’extérieur du studio.

Dans l’émission diffusée mardi matin, c’est toutefois par une histoire ésotérique que la vedette de 37 ans a attiré l’attention.



«Est-ce que vous croyez aux fantômes, les gars?», peut-on l’entendre dire dans un extrait d’un peu plus d’une minute paru sur la page Instagram de son émission.



Elle enchaîne en expliquant que la maison où elle habite a été construite sous les ordres d’un médecin qui aurait supervisé l'accouchement de 26 000 bébés.

Celui-ci est cependant décédé rapidement après avoir été diagnostiqué d’une grave maladie.



«J’ai l’impression que son esprit est un peu resté dans sa maison», lance Morin, qui ne semble pas apeurée par la présence paranormale.



«On arrive dans cette maison-là et il se met à se passer plein d’affaires. Les lumières s’allument, la télé qui s’allume puis un moment donné, j’ai mis une petite boîte à musique qui ne fonctionne plus depuis des années et je l’avais mise dans la chambre de Margot. Puis... la musique s’est mise à jouer», dit la tête d’affiche du film Arlette.



Elle raconte ensuite que c’est parce qu’elle pense que l’esprit du médecin ne savait pas qu’il était mort que ce dernier «la suivait de pièce en pièce».

«Moi, je n’ai jamais eu peur. Je le sentais très bienveillant», conclut Morin dans l’extrait diffusé sur les réseaux sociaux.

Si jamais le médecin fantôme se manifeste de nouveau, on suggère à Maripier Morin de faire affaire avec la médium roteuse pour entrer en contact avec son «pensionnaire».

Cela générerait du contenu de grande qualité.

