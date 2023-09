Les Têtes à claques sont de retour sur YouTube

Un peu plus de 17 ans après leur avènement sur le web, les Têtes à claques sont toujours vivantes!



Les célèbres «petits bonhommes» aux visages étranges vivant des problèmes du quotidien ont en effet fait leur retour sur la chaîne YouTube qui porte leur nom, après une absence de quatre ans.

Entretemps, leurs créateurs avaient proposé Les histoires bizarres du professeur Zarbi qui, bien qu’amusantes, n’ont jamais obtenu le succès par les Têtes à claques.



La plus récente capsule, publiée mercredi, a déjà cumulé plus de 42 000 visionnements et met en scène les hilarants Lucien et Monique.



Cette fois-ci, le couple est déçu par un sketch publié en ligne par le jeune humoriste Jojo Bingo, mais ne s’entend pas sur la manière de le faire savoir au principal intéressé.

Disons que, pour avoir à gérer des commentaires quotidiennement sur les réseaux sociaux, c’est une vidéo très très d’actualité...



Bon retour aux Têtes à claques!

