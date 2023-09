Chaque année, ils doivent déplacer une île à l’aide de 25 bateaux à moteur

Les riverains d’un lac américain unissent leurs forces bon an mal an pour remettre en place une île à la dérive.

Le lac Chippewa, au Wisconsin, a été créé artificiellement en 1923 en inondant une zone marécageuse.

• À lire aussi: Un touriste n’en revient pas de s’être fait charger 3$ pour couper un sandwich en deux



Peu de temps après, des morceaux de tourbe qui avaient été immergés se sont mis à flotter à la surface et avec les années, ils ont non seulement grandi, mais également vu d’autres espèces de végétation (dont des arbres) y croître.



Cent ans plus tard, plusieurs de ces îles flottantes dérivent à la surface du lac et ont des tailles variables.



Les plus petites ont la superficie d’un espace de stationnement tandis que la plus grande, celle qui est nommée «Forty Acre Bog» mais qui n’a pas réellement une superficie de 40 acres, a une taille bien plus considérable et peuplée de dizaines d’arbres matures.

• À lire aussi: Le YouTubeur qui a démoli La Ronde est de retour pour une autre mauvaise critique

Le problème, c’est qu’en raison de son déplacement constant, elle va immanquablement se coincer sous le pont reliant les parties ouest et est du lac Chippewa.

D’ailleurs, lorsque l’on consulte Google Maps en mode Satellite, on voit l’île flottante exactement à cet emplacement.

Capture d'écran / Google Maps



Puisque l’île bloque alors la circulation nautique entre les deux côtés du lac, il n’y a pas 36 solutions pour rouvrir la voie: il faut tasser l’île!

• À lire aussi: Un homme vide un réservoir de 2,1 millions de litres d’eau pour retrouver son téléphone



C’est ce que font quasi-annuellement les résidents locaux en montant dans leurs bateaux à moteur et en conjuguant leurs efforts pour déplacer l’île.

«C’est presque chaque année. Cela demande un effort communautaire et il faut avoir le vent dans le dos pour la pousser», a raconté un homme au média local Northern News Now.



Ainsi, ce sont environ 25 propriétaires d’embarcations dotées de puissants moteurs hors-bord qui se sont récemment réunis afin de déplacer l'îlot.

Ça donne des images un peu surréalistes!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s